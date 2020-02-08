آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح يوم السبت عن آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية في بيان لها: "إن السفر غدًا سيكون الحافلتين الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأشارت الداخلية إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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