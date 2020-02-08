مدير عام الأرصاد لوطن: الأحد ثلوج فوق 900 متر ونحذر المزارعين من الصقيع

رام الله- وطن: قال مدير الارصاد الجوية، م. يوسف ابو أسعد، السبت، بأن البلاد تستمر تحت تأثير الكتلة الهوائية قطبية المنشأ، ويستمر هطول الامطار بغزارة وتضعف حدتها في ساعات المساء والليل.

ووفق أبو أسعد، تبقى الفرصة، الأحد، قائمة لسقوط زخات من الامطار، وفرصة لزخات من الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 900 متر، وخاصة المرتفعات الجنوبية.

وبعد غد الاثنين، يطرأ انخفاض حاد في درجات الحرارة تصل في القدس العظمى الى 4 درجات مئوية والصغرى صفر درجة مئوية، محذرا من تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر، وفرصة لهطولات ثلجية خفيفة على المرتفعات التي تزيد عن 800 متر، موضحا ان تراكم الثلوج مرتبط بالهطولات وتدني درجات الحرارة.

وحذر ابو اسعد خلال حديثه لوطن، المزارعين، من تشكل الصقيع في مناطق واسعة في البلاد، مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، داعيا لأخذ الحيطة والحذر والإرشادات الصادرة عن وزراة الزراعة، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المحاصيل الزراعية خلال موجة الصقيع، ودعا المواطنين لأخذ ارشادات الدفاع المدني للحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات.

واضاف "في الارصاد الجوية نقوم بدورنا باعطاء التحذيرات والارشادت للتخفيف من الجبهة الباردة، ولكن فيما يختص بتأجيل الدوام، سيتم التشاور مع الجهة الرسمية في الحكومة، وسيتم الاعلان بشكل رسمي لاحقا عن اي قرار من الحكومة وليس من الارصاد الجوية".

وتحدث عن أن الموسم المطري هذا العام مبشر، قائلا "في اغلب المناطق تجاوزت الكميات معدلات الأمطار السنوية العامة، ففي قلقيلية تجاوزت معدلاتها ووصلت 680 ملم، في نابلس وصلت 93% من معدلاتها، في رام الله اقل من المعدلات، في الخليل 75% من معدلاتها، في شمال قطاع غزة تجاوزت معدلاتها 110% عن معدلاتها في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا، لكن في المناطق الجنوبية لم تتجاوز 60%من معدلاتها.

وفيما يخص هواة الطقس، وجه ابو اسعد دعوة للمواطنين بأخذ النشرة الجوية فقط من الارصاد الجوية جهة الاختصاص، مثمنًا موقف وطن في التعامل فقط مع الجهة الرسمية في استقاء اخبار الطقس.

وناشد الحكومة بتطبيق قانون الارصاد الجوية حتى يتم التعامل مع هواة الطقس بشكل قانوني، إما بإغلاق مواقعهم او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأردف "إلى الآن ننتظر مصادقة الرئيس على قانون الأرصاد الجوية للتعامل مع هواة الطقس للتخفيف من الاشاعات والبلبلة التي يتسببون بها في كل موسم شتوي".