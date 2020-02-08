الاتحاد البرلماني العربي يناقش اليوم مواجهة "صفقة القرن"

وطن: تنطلق اليوم السبت أعمال الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان، الهادفة توحيد الجهود البرلمانية العربية ضد"صفقة القرن" وذلك بدعوة من رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة.

ويشارك في هذا الاجتماع رؤساء 17 برلماناً عربياً بينهم فلسطين وممثلين عن بقية البرلمانات.

ومن بين الدول التي أكدت حضورها، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، العراق، جزر القمر، ليبيا، فلسطين، لبنان، الصومال، الكويت، جيبوتيا، ومصر.

وطالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي باتخاذ مواقف عملية لمواجهة ورفض الصفقة الامريكية - الاسرائيلية.

وشدد الزعنون، على ضرورة تضافر الجهود البرلمانية العربية للرد على هذه الصفقة، التي اعتدت على الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحماية مقدساتها المسيحية والاسلامية وحق اللاجئين في العودة. وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعا الزعنون البرلمانات العربية للتحرك مع برلمانات العالم واتحاداته الاقليمية والدولية، وحثّها على رفض تلك الصفقة التي تحاول استبدال المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمرجعيات ترامب- نتنياهو التي تهدف لتدمير أسس ومقومات النظام والأمن والسلام الدوليين، وإشاعة الفوضى واستخدام العدوان والحروب وشريعة الغاب.

(القدس)