الرئيس عباس يحمل معه إلى نيويورك وثيقة بـ"300 خرق" تحويها صفقة القرن

وطن: يحمل الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل وثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية تتحدث عن "300 خرق" للقانون الدولي ضمن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.

وسيتوجه الرئيس عباس إلى نيويورك الإثنين حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الوثيقة ستوزع باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن ترامب في نهاية الشهر الماضي في واشنطن وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطته للسلام في الشرق الأوسط التي قال إنها تقترح "حلاً واقعياً بدولتين".

الفرنسية