جمعية نادي القضاة تدين الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا

وطن: قالت جمعية نادي القضاة انها تتابع بقلقٍ واستهجان شديدين واقعة الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا، والتي تعدّ خروجا عن النهج السائد عن تقاليد شعبنا المتمثلة باحترام مؤسساته الوطنية، سيما السلطة القضائية التي تقف لتطبيق القانون السليم والفصل في النزاعات، وإذ تستنكر جمعية نادي القضاة هذا العمل فإنها تؤكد على ما يلي:

واعربت الجمعية عن إدانتها الشديدة لأي "اعتداء على المؤسسات الوطنية التي تمثل رمز السيادة الفلسطينية والمعمدة بدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، وتؤكد الجمعية بهذا الصدد على التضامن الكامل مع قضاة وموظفي المحكمة الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه وفقا للقوانين النافذة."

وشددت الجمعية في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه على احترام هيبة ومكانة السلطة القضائية باعتبارها المدخل لحفظ الحقوق ومنع إشاعة الفوضى، كما أن الحفاظ على سلامة العاملين بالسلطة القضائية وتمكينهم من القيام بواجباتهم هو مصلحة وطنية عليا للكافة.

وقالت الجمعية ان الاعتراض على أي قرار إداري مكفول بموجب القانون ولا يستقيم اللجوء إلى أية وسائل خارجة عن القانون للاعتراض على أي قرار، وقد رسمت القوانين النافذة الطرق القانونية التي تكفل لكل المواطنين حق اللجوء للقضاء.

ودعت الجمعية جهات الاختصاص كافة إلى مباشرة التحقيق بالواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة التي تضمنها القوانين النافذة والقضاء الفلسطيني المستقل، مؤكدة انها ستتابع تطورات الموقف والإجراءات المتخذة وتدعو جميع أركان العدالة للتآزر من أجل حماية منظومة العدالة وحماية مكتسبات شعبنا في قضاء مستقل نحو تطبيق فاعل لمبدأ سيادة القانون.

ودعت الجمعية الشرطة القضائية والأجهزة المختصة للقيام بالمزيد من الإجراءات للازمة للحفاظ على أمن القضاة والموظفين وحماية ممتلكات المحكمة التي هي ملك للشعب الفلسطيني كافة.

ووجهت الجمعية شكرها لكل أفراد الأمن الذين قاموا بواجبهم بالحفاظ على ممتلكات وهيبة المحكمة كمؤسسة وطنية، وقاموا بإخراج القضاة والموظفين من المحكمة وحفظ أمنهم، كما شكرت المحامين الذي حضروا الواقعة ودافعوا عن سلامة المحكمة والموظفين العاملين بها.