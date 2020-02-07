استشهاد الشاب بدر نافلة خلال مواجهات قرب طولكرم

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب بدر نضال أحمد نافلة 19 عاماً مساء اليوم الجمعة.

وقالت الصحة ان الشاب بدر نافلة استشهد متأثراً بجروح حرجة للغاية، اصيب بها نتيجة اصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قفين قرب طولكرم.

وارتفع عدد الشهداء في 48 ساعة الاخيرة الى 5 شهداء في الضفة الغربية، حيث ارتقى يوم امس شهيدين في مدينة جنين، عقب اقتحام كبير نفذته قوات الاحتلال للمدينة هما الشهيد يزن ابو الطبيخ 19 عاما، والشهيد طارق بدوان من الشرطة الفلسطينية.

كما استشهد امس الخميس الشاب شادي البنا من مدينة حيفا في مدينة القدس، بعد تنفيذه عملية اطلاق نار على جنود وشرطة الاحتلال في البلدة القديمة في القدس المحتلة

وكانت مدينة الخليل قد ودعت امس الاول الشهيد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عامًا)، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل.