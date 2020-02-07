الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير لعدد من دول العالم.

وبينت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت على مدار اليومين الماضيين إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية للخارج.

وأضاف أن "قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، وإنما شمل حظرها من التصدير إلى دول العالم، بما فيها التمور، وزيت الزيتون".

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، فيما أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حظرت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.