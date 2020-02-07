مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية رفضا لصفقة القرن

وطن: احتشد مئات الأردنيين في مدن عمان والزرقاء، للأسبوع الثاني على التوالي، أمام السفارة الأمريكية في عمان، تنديدا بخطة السلام الأمريكية أو ما تعرف بـ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني / يناير الماضي .

ولم تمنع الأمطار الغزيرة المصلين من التجمهر أمام السفارة الأمريكية بدعوة من "التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن" بعنوان "اغضب لفلسطين ودافع عن الأردن"، رفع خلالها المنظمون مجسما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وادخل في فمه حذاء هاتفين "أمريكا بلد الإرهاب..دمرهم وادعس بنزين واحمي الأقصى وفلسطين".

وشهد الاعتصام مشاركة لنساء مسلمات من دول أوروبية رفضن الصفقة، وقالت احدى المشاركات لـ"عربي21" " اعتصم اليوم أمام السفارة الأمريكية لأقول إن هذه الصفقة لن تمر بجهود الشعوب" هاتفة "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وحرق مشاركون في وقفة احتجاجية مماثلة في مدينة الزرقاء العلمين الأمريكي والإسرائيلي احتجاجا على صفقة القرن هاتفين "الشعب يريد تحرير فلسطين".

ودعا المشاركون لموقف رسمي وشعبي موحد في مواجهة المخطط لتصفية القضية الفلسطينة و دعم المقاومة في فلسطين.