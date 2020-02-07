إصابة العشرات بالضفة خلال مواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب 33 مواطنا بجراح وحالات اختناق، الجمعة، في مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر ، إن طواقمها تعاملت 33 إصابة، بينها 4 بالرصاص المطاطي تم نقلها للعلاج في المستشفيات، وباقي الإصابات بحالات اختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، تم التعامل معها ميدانيا.

وأوضح البيان، إن تلك الإصابات وقعت خلال المواجهات الدائرة في بلدتي عزون وكفر قدوم شرقي قلقيلية.

وفي نعلين غربي رام الله، أصيب العشرات بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة منددة بـ "صفقة القرن".

وفي الخليل، اندلعت مواجهات وسط المدينة، أشعل الشبان خلالها الإطارات المطاطية، ورشقوا جيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.