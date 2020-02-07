فيديو| تشييع جثمان الشرطي طارق بدوان في قلقيلية

وطن: شيّع المئات، الجمعة، جثمان الشرطي، طارق بدوان (25 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال، في مدينة جنين.

واستشهد "بدوان"، الخميس، أثناء تأدية واجبه داخل مقر الشرطة الخاصة في مدينة جنين.

وصلى المشيعون الجنازة على بدوان، في بلدة عزون شرقي قلقيلية، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى.

وردّد المشاركون في التشييع، بينهم زملاؤه في العمل، هتافات منددة بممارسات الاحتلال.

واندلعت مواجهات في جنين، الخميس، عقب هدم منزل الأسير أحمد القمبع.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي، لتفريق الشبان.

واستشهد أمس، 3 شبان برصاص جيش الاحتلال، اثنان في جنين، وآخر في مدينة القدس.