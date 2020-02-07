الاحتلال يعتقل أفراد عائلة الشهيد شادي بنا بزعم تنفيذه عملية اطلاق النار بالقدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة حيفا شمال الداخل المحتل اليوم " الجمعة" عددا من أفراد عائلة الشهيد شادي بنا، والذي تزعم تنفيذه عملية إطلاق النار في القدس المحتلة أمس "الخميس"، التي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.

وتسود أجواء متوترة في القدس المحتلة، وخاصة في البلدة القديمة، في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمواطنين المقدسيين.

وتصاعد التوتر مع كشف الإدارة الأمريكية تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" والتي تنص على أن القدس بكاملها بما فيها شرقي المدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

حيث شهدت مدينة القدس، في ساعات الأولى من أمس الخميس، تنفيذ عملية دهس لمجموعة تضم 14 من جنود الاحتلال في القدس.

وقبل ظهر (الخميس أيضا، أطلق شادي بنا، من مدينة حيفا، النار على شرطي إسرائيلي عند "باب الأسباط" في القدس، ثم استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه.

وتلا ذلك عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون، أسفرت عن إصابة أحد جنود الاحتلال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة