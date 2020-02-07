دعوات لمظاهرة رفضا "لصفقة القرن" أمام مجلس الأمن الثلاثاء المقبل

وطن: دعا المجلس الفلسطيني في الولايات المتحده، ومركز الجالية الفلسطينية في نيويورك/ نيوجرسي إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة أمام مجلس الأمن يوم "الثلاثاء" المقبل نصرة للقضية الفلسطينية ودعما لموقف القيادة الرافض لصفقة القرن.

وجاء في الدعوة "ان موعد التظاهرة سيكون أمام مجلس الأمن/ الامم المتحدة يوم الثلاثاء ١١ فبراير الساعه التاسعه والنصف صباحا بتوقيت نيويورك، وذلك رفضا لصفقة القرن".

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا هاما في مجلس الأمن، ويدعو الدول الاعضاء إلى الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ومطالبتهم برفض صفقة القرن، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين.