أسماء سلامة تكتب لوطن: لم نعد بحاجة لقراءة التاريخ

وطن: في أكثر الأوقات شدة، وكما يقال في اللهجة العامية "وهي الضربة سخنة"، والناس بأمس الحاجة لمن يخرج إليهم بحلول عملية أو ردود منطقية وإجراءات فاعلة على أرض الواقع، غالبية من يتحدثون يحدثونا عن التاريخ، وتتردد العديد من العبارات من الأغلبية ( علينا أن نقرأ التاريخ جيدا )، ( لنعود إلى التاريخ ) ،( لابد من معرفة التاريخ)، وطبعا اللاحق لهذه العبارات، لاستخلاص العبر والدروس، أتريدون أن نحلف لكم أننا نحفظ التاريخ عن ظهر قلب، ونعرف ما حصل في التاريخ، دعونا نكن واقعيين قليلاً، ما هو التاريخ الذي تريدون منا العودة إليه ودراسته، هل التاريخ الحقيقي الذي لا يعلمه إلا القليل، وربما لا يريدون منا أن نعرفه، أم التاريخ المصرح به والموافق على إيصاله لنا، وقد تم صياغته بطريقة تخدم أطرافاً معينة، لم يعد لدينا حتى الثقة فيما يردنا من أحداث ووقائع حصلت في التاريخ، لأن المصادر متعددة والروايات أيضاً متناقضة، ليس هناك من الثوابت في التاريخ إلا ما وثق بأوراق، وربما شهده آباؤنا وأجدادنا ونقلوه لنا، أما ما بعد ذلك فليس تاريخاً، بل روايات وفق أهواء ورؤى ناقليها ...

ومهما يكن مما مرّ في التاريخ، فنحن الآن نتعامل مع أمر واقع ، أعطونا من الحلول ما يقنعنا ويتناسب مع ثوابتنا وآمالنا وتطلعاتنا، استفيدوا أنتم من التاريخ، لتجدوا لنا الحلول، لم أعد بحاجة لمن يقول لي أن وعد بلفور هو الأساس في قيام الدولة اليهودية، ولا أن أوسلو هي التي أوصلتنا إلى هنا، ولا أن العرب يتحملون خسارة النكبة والنكسة، لا أريد العودة إلى ثمانينيات القرن الماضي ولا ما قبلها وما بعدها، كل هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ما أريده حقيقة أن أجد من القرارات والحلول ما يبشر بقوة ذاتية، وأننا قادرون على التصدي والمقاومة، وأننا ما زلنا على صلابتنا، وأن بإمكاننا الصمود، وفرض الرأي والمطالب. لا أريد ما يبدو لي موقفاً خجولاً وكلاماً يخرج على استحياء محلياً وعربياً، وفي حقيقته هو تحميل للآخر وللتاريخ لمسؤولية ما يجري.

إنه مما يثير في النفس الغضب والحنق، أن أجد الأغلبية ممن ننتظر منهم الحلول، يتحدثون عن العودة للتاريخ، في حين أن تاريخاً آخر أكثر سواداً يُكتب الآن ، ألا يكفينا سواد التاريخ الماضي أم أننا من هواة الاحتفال بالمناسبات المشؤومة، وإحياء ذكراها، ذكرى وعد بلفور، ذكرى النكبة والنكسة نريد المزيد من الشؤم للاحتفال به ........

عندما تقود سيارتك لتصل إلى وجهتك المنشودة، حقيقة أنت تستخدم المرآة فترى من هم خلفك، ولكنك لا تقودها باتجاه الخلف، إنما للأمام ونظرك دائماً للمقدمة ، النظر للخلف مجرد لحظات أحياناً للتأكد من سلامة الوضع لتغيير الاتجاه، أو تغيير المسرب، فهو لغايات محددة تساعدك في الوصول إلى وجهتك، ولكنك لا تعود للوراء ... دعوا التاريخ في زمانه الماضي، في الخلف، كفى ندباً على فرص ضاعت، والتحسر على أشخاص كانت لهم مواقف مشرفة هم الآن تحت التراب.

ماذا سينفعني الآن وفي هذه اللحظة إن عرفت أن بداية بيع فلسطين كانت أيام البيزنطيين أو العثمانيين أو المغول، أو أن من وقف مع اليهود وساعدهم في منذ وعد بلفور هم البريطانيون أو الأمريكان أو الأوغنديون، أو أن أول من أقام علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال هم الأرجنتين أو البرتغال أو هندوراس، وبات ليس مهماً من نقل سفارته إلى القدس بعد أمريكا، طالما أن رؤساء العالم قدموا إلى القدس ليحيوا مع اليهود ذكرى المحرقة، وفي المقابل استقبلناهم كضيوف فوق العادة، واعتبرنا زيارتهم لنا تاريخية، وهناك من تهافت لالتقاط الصور معهم لتخليد هذه اللحظة التاريخية.

لا يهمني القرارات التي خرجت بها قمم العرب في السعودية أو العراق أو الأردن أو مصر، ولا اجتماعات المؤتمر الإسلامي المتتابعة، لسان حالها جميعاً يقول: سأقول ما تريدون، وأفعل ما أريد، ها هي السودان في نفس يوم انعقاد اجتماع قمة المؤتمر الإسلامي تجتمع بنتنياهو للتطبيع، ما جدوى أن أدرس تاريخ هذه المؤتمرات وأحفظ قراراتها ، ما العبر المستفادة منها ؟؟؟؟؟؟؟



إذا كان لا بد من النظر للتاريخ (المرآة أثناء القيادة) ليكن على الأمور التي ساعدتنا في تحقيق نصر معين ، بقع الضوء في تاريخنا، كيف آلمنا العدو وجعلناه لا ينعم بالهدوء والراحة، كيف كبدناه خسائر، كيف أثرنا على اقتصاده وقاطعنا منتجاته، وليس للتركيز على ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، بتنا في واقع علينا التعامل معه، ونريد الخروج من عنق الزجاجة، وبكل بساطة خياراتنا محدودة، إما الإذعان بطريقة أو بأخرى والاستسلام، أو الرجوع للمسار الصحيح الذي يضمن لنا التقدم.