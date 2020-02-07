وفيات كورونا تصل إلى 636 وإصابات جديدة بالصين وإيطاليا

وطن: قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي (وسط البلاد، ومركز تفشي الفيروس) 69 حالة وفاة، منها 64 حالة في مدينة ووهان (عاصمة الإقليم).

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 31 ألفا و161 حالة.

وفي إقليم هوبي زادت الإصابات بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي به 22 ألفا و112 إصابة، وزاد عدد المصابين في ووهان 1501 أمس الخميس.

من جهتها، أعلنت إيطاليا أمس الخميس التأكد من إصابة أحد الأشخاص بفيروس "كورونا الجديد"، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة أشخاص.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الإيطالية، فإن الشخص المصاب كان أحد 56 إيطاليا تم إجلاؤهم بطائرة عسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، من مدينة ووهان الصينية.

وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان الصينية (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.