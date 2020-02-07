سفارة فلسطين في إندونيسيا ترفض خطة"صفقة القرن"

رام الله- وطن: شهدت العاصمة الأندونيسية جاكرتا، فعالية مناهضة للخطة الأمريكية (صفقة القرن)، نظمتها سفارة فلسطين لدى إندونيسيا.

وشارك في هذه الفعالية: ممثل من وزارة الخارجية الإندونيسية، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجماعات الإسلامية والمسيحية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء الجالية الفلسطينية في جاكرتا، والطاقم الدبلوماسي الفلسطيني بالسفارة .

واستهلت الفعالية بكلمة للمستشار بسفارة دولة فلسطين طاهر حمد، ورحب خلالها بالحضور وشكر إندونيسيا على مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية المبني على الشرعية الدولية ورفض صفقة القرن كاملة.

وتحدث حمد عن تاريخ القدس منذ العهد الكنعاني مرورا بالرومان والخلافة الإسلامية والحكم العثماني والانتداب البريطاني وحتى احتلالها منذ حرب 1967، وقال: إن هذه الصفقة لا تحل أيضا مشكلة اللاجئين وحق العودة، ولا تحل مشكلة المستعمرات غير الشرعية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تحل مشكلة السجناء الأبطال الراسخين في سجون الاحتلال.

وأجمع المتحدثون من وزارة الخارجية وزعيم جماعة المسلمين ورئيس جمعية ميرسي الإنسانية، ورئيس جمعية الشباب المسيحي، عن موقف إندونيسيا الثابت من القضية الفلسطينية، وان الحل الوحيد هو حل الدولتين بناء على الشرعية الدولية.

وقال السكرتير أول بالسفارة أحمد ميتاني، خلال إحدى فقرات الفعالية، إن هذه الصفقة تهدف للقضاء على فرصة تجسيد دولة فلسطينية واستقلال أرضها وتشريع الاحتلال بالكامل. وشكر الشعب الإندونيسي والقيادة ومؤسسات المجتمع المدني في سعيها المشروع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.