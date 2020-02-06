ظريف: مقتل سليماني نهاية لوجود قوات ترامب في المنطقة

وطن: اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، يمثل نهاية لوجود قوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المنطقة، واعدا بملاحقته قضائيا.

وقال ظريف، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، الخميس، إن أن "الخطوة التي أقدم عليها ترامب هي خطوة إرهاب دولة".

واعتبر أن "الولايات المتحدة أثبتت أنها جبانة لدرجة أنها تخشى مواجهة قائد عسكري في ميدان الحرب"، موضحا: "واشنطن لم تملك الشجاعة لمواجهة هذا القائد العسكري ميدانيا فاغتالته بطريقة إرهابية وجبانة".

وشدد على أن أي شخص عاقل لم يكن ليقدم على ما قام به ترامب لأنه "سجل بذلك نهاية حضور قواته في المنطقة".

وتابع ظريف: "البعض يدعي أن إيران تشن حروبا بالوكالة في المنطقة... أي عمليات بالوكالة يمكنها أن تجعل الملايين في دول متعددة يخرجون تأبينا للشهيد سليماني؟".

وتوعد زير الخارجية الإيراني بملاحقة ترامب قضائيا بتهمة الإرهاب الاقتصادي والثقافي وإرهاب الدولة، مؤكدا أنه عقد اجتماعا مع فريق من الحقوقيين الدوليين بهذا الشأن وهو يتعاون مع المحاكم الداخلية.