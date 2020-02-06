الاحتلال يصدر قرارا جوهريا بحق الأسير مؤمن الاطرش

رام الله- وطن: بعد تجديد الاعتقال الإداري بحقه 5 مرات متتالية وافقت محكمة "عوفر" العسكرية على اصدار قرار جوهري بحق الأسير مؤمن موسى الأطرش(26 عاماً) من سكان مدينة الخليل .

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير "الأطرش" بتاريخ 5/6/2018، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ثم قامت بنقله إلى مركز تحقيق "عتصيون"، وبعد أسبوعين من اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، وقبل أن تنتهي مدته بيومين، جددت له الأمر الإداري مرة ثانية ثم مرة ثالثة ورابعة ، ومؤخراً جددت له مرة خامسة، ليكون قد أمضى حتى الآن 20 شهراً إدارياً.

وأشار الى أن محكمة الاحتلال رفضت اكثر من مرة الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير "الأطرش" ضد قرار تجديد اعتقاله الإداري المتكرر، وفى كل مرة ثبت أمر الاعتقال بحقه بحجة انه يشكل خطر على امن المنطقة حسب توصية المخابرات ومؤخراً وافقت على اصدار قرار جوهري بحقه بحيث يطلق سراحه بعد انتهاء التجديد الحالي.

وجدير بالذكر أن الأسير "الأطرش" متزوج، وقد رزق بطفلته الأولى "قطر الندى" خلال تواجده في السجن.