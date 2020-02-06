الاحتلال يستدعي شخصيات مقدسية للتحقيق

وطن: استدعت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة المطران عطا الله حنا، والمختص بالشأن المقدسي راسم عبيدات، ورئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسيحية بالقدس المهندس سيمون كوبا، خلال اقتحامها حفل توقيع مذكرة لصندوق ووقفية القدس مع جمعية الشبان المسيحية وسط القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال استدعت هؤلاء للتحقيق معهم في مركز القشلة عند باب الخليل بالقدس القديمة، بعد أن علقت قرارا بإلغاء الحفل.

كما سلمت عددا من الحضور استداعاءت للتحقيق.

كما منعت الصحفيين من تصوير وتوقيع المذكرة المتعلقة بخدمة المجتمع المقدسي، والتي حضرها لفيف من الشخصيات المقدسية.

وسبق اقتحام مخابرات الاحتلال، تأكيد المطران حنا على جهود صندوق ووقفية القدس في دعم المؤسسات المقدسية، مشيدا بجهود جمعية الشبان المسيحية في احتضان الشباب المقدسي.

وأكد حنا أهمية هذه البرامج التي تنفذها وأثرها على صمود الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري دعم المؤسسات المقدسية لتمكين المقدسيين وتعزيز صمودهم .