ايمن عودة يدين عملية القدس

وطن: ادان ايمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الداخل المحتل مساء اليوم عملية اطلاق النار في القدس المحتلة التي نفذها شادي البنا (40 عاما) من حيفا والتي ادت الى اصابة احد افراد شرطة الاحتلال بجروح.

وقال عودة في تغريدة على صفحته على "تويتر": "ندين بشدة إطلاق النار. لا يمكن لمواطن في دولة اسرائيل استخدام السلاح. المواطنين العرب في الدولة اختاروا خوض المعركة بشكل مدني وديمقراطي صادق من اجل انهاء الاحتلال والوصول للسلام والمساواة ولن نقبل بطريق اخر".

واضاف " السلام هو مصلحة مشتركة وسيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ، وليس الجيوب المحاطة بالمستوطنات والاحتلال". حسب قوله."