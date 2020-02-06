جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم عن اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة فجر اليوم.

وقال حرس حدود الاحتلال في بيان صحفي انه جرى اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة فجر اليوم.

واعلنت مصادر عبرية ان الشاب سند الطرمان هو منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة.

وكان جيش الاحتلال اعلن صباح اليوم عثوره على المركبة التي جرى بها عملية الدهس .

واصيب نحو 14 جنديا من جيش الاحتلال في عملية دهس وقعت في القدس المحتلة .