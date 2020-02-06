انتصار.. انتصرت على البطالة بالـ"كيك ثلاثي الأبعاد"!

نابلس- وطن- احمد بدوي:

حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، ولكنها لم تحصل على فرصة عمل بشهادتها، انتصار موسى خريجة جامعية شعرت أن لديها وقت فراغ كبير، قررت أن تستغله في ممارسة هوايتها، وهي صناعة الكيك/ الجاتوه، بكافة أشكاله وأنواعه ومن ضمنها الكيك بطريقة "3D".

انتصار امرأة متزوجة ولديها أربعة أطفال من قرية قريوت جنوبي نابلس، لكنهم لم يكونوا حاجزا يمنعها من تأسيس مشروع صغير في منزلها وداخل مطبخها أطلقت عليه اسم “V cake”، وكانت فكرتة قائمة على صناعة الكيك بطرق مختلفة مستوحاة من الإبداع الشخصي والحس الفني لديها.

تقول موسى لوطن: "عدم الحصول على عمل بعد انهاء الدراسة الجامعية ليس نهاية المطاف، فكل شخص لديه موهبة يمكن له أن يتميز بها ويستغلها، وبصراحة زوجي دعمني وشجعني بشكل كبير حتى استطعت تأسيس مشروعي".

وأضافت موسى أنه مع صناعتها للكيك بأشكال مختلفة تقوم بصناعة الشكولاتة بكافة أنواعها أيضا، فهي تقوم باختبار لأنواع مختلفة للخروج بنكهات غير موجودة، وتجسيدها للقوالب بشكل كبير لشخصيات كرتونية خاصة بالأطفال زاد الطلب عليها فهي محببة لديهم بشكل كبير.

تعرض موسى منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك، انستجرام)، وتلقى تشجيعا كبيرا لعملها، ما حفزها على ذلك، لتوسيع بقعة البيع لمنتجاتها.

من الجدير ذكره أن "V cake “، هو اختصار victory وتعني انتصار اشارة لاسمها.