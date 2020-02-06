الشعبية تشيد بعملية " القدس" وتدعو لتصعيد المقاومة وفاءً لدماء شهيدي جنين والخليل

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الوفاء لدماء الشهيدين يزن أبو طبيخ ومحمد الحداد، ومواجهة صفقة القرن، والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة على الأرض من اقتحامات وهدم بيوت واعتقالات يتطلب تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة وعلى رأسها المسلحة في وجه الاحتلال.

وأشادت الجبهة بعملية الدهس فجر اليوم الخميس في مدينة القدس المحتلة والتي أسفرت عن إصابة 15 جنديا من جيش الاحتلال، مؤكدة أن هذه العملية خير برهان على ثبات مواقف شعبنا وإصراره على المقاومة وحماية المقدسات والثوابت.

وشددت الجبهة على أن التصعيد الاسرائيلي، والإعلان الأمريكي عن ما يُسمى صفقة القرن يضع شعبنا الفلسطيني وقواه كافة أمام مسئولية تاريخية للدفاع عن الأرض والوطن والقضية، ما يستوجب توحيد طاقات شعبنا في الوطن والشتات من خلال برنامج مواجهة شامل وموحد.

وشددت الجبهة أن مواجهة المشروع الأمريكي التصفوي وإجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية المتسارعة على الأرض تستدعي إطلاق العنان للمقاومة المسلحة ضد الجنود والمستوطنين، ووقف كل أشكال الاستدعاءات والملاحقات من قبل أجهزة أمن السلطة للمقاومة، داعية إلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإنهاء العمل باتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي.