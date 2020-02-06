الدفاع المدني يحذر المواطنين من اجواء ماطرة وعاصفة وباردة لدرجة الانجماد

وطن: استنادا لتقارير دائرة الارصاد الجوية الرسمية والتي تشير لمنخفض جوي ماطر وعاصف نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل، دعا الدفاع المدني المواطنين الى الحذر والجدية في التعامل مع الحالة الجوية وتوفير كافة اشتراطات الوقاية والالتزام بالإرشادات التالية :

1_ التحضير الأمن للمنخفضات الجوية يبدأ باستخدام امن لوسائل التدفئة ويمر بتثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل وينتهي بتنظيف مصارف المياه للحد من تجمعها .

2_ في ظل الصقيع والأنجماد ندعو السائقين السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها .

3_ عمل الاجراءات الاحترازية للحد من انغمار المنازل والمحلات التجارية ومواقف المركبات بالمياه سيما بالمناطق المنخفضة ومجاري السيول .



4_ اخذ معلومات الحالة الجوية من مصادرها الرسمية وهي "الأرصاد الجوية الفلسطينية" للحد من التهويل والتضليل في حالة الطقس سيما عبر مواقع التواصل .

5_ المواطن شريك في منظومة الطوارئ لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102 دون مبالغة واتكالية .