فيديو | الاحتلال يقتحم بيت لحم وبيت جالا ويستولي على مركبة بزعم أنها استخدمت في عملية الدهس بالقدس

وطن: اقتحم جيش الاحتلال، صباح اليوم، مدينة بيت جالا ، واستولى على مركبة بزعم أنها استخدمت في عملية الدهس التي نفذت في القدس المحتلة فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم المدينة باعداد كبيرة وبدأ عملية البحث عن المنفذ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عدة أحياء في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وتتواجد أعداد كبيرة من جيش الاحتلال قرب عمارة علقم وسط المدينة، واندلعت مواجهات في المكان بين العشرات من الشبان العزّل وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.

وأدت عملية الدهس إلى اصابة 15 جندياً من لواء جولاني، بعضهم أصيب بجروح خطيرة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان.