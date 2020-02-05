الشيوخ الأميركي يبرئ ترامب وينهي محاكمته

وطن: خلص مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مذنب فيما يتعلق بالتهمتين الموجهتين إليه من طرف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في ختام جلسة عقدها قبل قليل.

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، أيدوها.

وفي الجولة الثانية، برأ مجلس الشيوخ أيضا الرئيس ترمب من تهمة عرقلة عمل الكونغرس بأغلبية 53 صوتا مقابل 47، ليضع بذلك حدا نهائيا لمحاكمته التي دعا لها الديمقراطيون.