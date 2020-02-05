وفاة و157 إصابة بانشطار طائرة الى نصفين بعد هبوطها في اسطنبول

وطن: خرجت طائرة تركية عن المدرج، ما أدى لانشطارها إلى ثلاثة أقسام في مطار صبيحة الدولية بإسطنبول.

وقال وزير الصحة التركي، إن مواطنا تركيا لقى مصرعه جراء انزلاق الطائرة عن مسارها بسبب الأحوال الجوية، فيما تم نقل 157 راكبا مصابا لتلقي العلاج في عدة مستشفيات.

ولفتت قناة "سي أن أن" التركية، إلى أن طائرة من نوع "بوينغ 738" وتعود لشركة "بيقاسوس"، تحمل 171 راكبا، كانت قادمة من إزمير إلى إسطنبول انزلقت خلال هبوطها على المدرج، ما أدى لخروجها عن مساها في مطار صبيحة الدولي.

وذكرت قناة "ان تي في" التركية، أن الطائرة كان على متنها 155 تركيا، و4 من الولايات المتحدة، و4 صينيين، و3 عراقيين، و2 إسرائيليين، و2 قرغيزستان، وسويدي، وسوري، ولبناني وكازخستاني.، وإيراني، وتركمانستاني.

وأوقفت هيئة الطيران في المطار التركي، حركة الطيران في المطار ووجهت كافة الرحلات إلى مطار إسطنبول الدولي.

وقالت الخطوط الجوية التركية إنها ألغت جميع الرحلات من مطار صبيحة بإسطنبول وإليه بعد تحطم الطائرة.