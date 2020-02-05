القسام: إصابة عدد من أسرى الاحتلال المحتجزين لدينا خلال عدوان 2019

وطن: أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة عن إصابة عدد من أسرى الاحتلال المحتجزين لدى كتائب القسام في قطاع غزة.

وأشار ابو عبيدة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام" أن الجنود الأسرى لدى المقاومة أصيبوا بالعدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2019.

وشدد أبو عبيدة على أن الاحتلال يُمارس خديعة كبيرة على جمهوره بتسويقه إطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على "قضية مخدرات"، وإخفائه مصير أسراه الذين أرسلهم للعدوان على غزة منذ عام 2014.

وقال الناطق باسم كتائب القسام في تغريدته :"في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق، في الوقت الذي يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام ٢٠١٤ غير آبه بمصيرهم المجهول، فإننا في كتائب القسام نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو ٢٠١٩ على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو قد أصيبوا بشكلٍ مباشرٍ ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل".